Глава МИД ФРГ намерен обсудить с Помпео Иран

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что намерен обсудить с госсекретарем США Майком Помпео опасность отказа от ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщает Reuters.

«Без соглашения с Ираном мы можем столкнуться с риском того, что Тегеран вновь начнет ядерную программу, что идет вразрез с интересами всей Европы», — сказал Маас.

Реклама

По его словам, Германия планирует продолжать действовать в рамках ядерного соглашения с Ираном.

Он также отметил, что обсудит иранскую ядерную сделку на предстоящей встрече с Помпео.

Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Федерика Могерини заявила, что не услышала от Помпео объяснений о том, как выход из ядерной сделки с Ираном поможет обезопасить регион.