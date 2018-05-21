Посольство назвало доклад по коррупции в Британии очередной антироссийской акцией

Доклад международного комитета палаты общин британского парламента, посвященный российской коррупции в Великобритании, является очередной агрессивной акцией против России, передает РИА «Новости» заявление представителя посольства России в Лондоне.

«Мы внимательно изучаем данный доклад и его рекомендации. Между тем, сразу бросается в глаза, что по существу это — очередная агрессивная антироссийская акция теперь уже на уровне парламентского комитета, призванная поддержать претензию официального Лондона на лидирующую роль в западном блоке по «сдерживанию России», — заявил представитель посольства.

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Он добавил, что вместо развития сотрудничества с Россией в области борьбы с коррупцией и отмыванием денег, британская сторона использует эту проблему для раскручивания антироссийской кампании».

Ранее комитет палаты общин по международным делам британского парламента призвал правительство Великобритании включить в санкционный список больше лиц, связанных с властями России.