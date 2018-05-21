МИД Израиля вызвал послов Испании, Словении и Бельгии

Министерство иностранных дел Израиля вызвало послов Испании, Словении и Бельгии в связи с поддержкой их странами решения ООН об отправке экспертов по военным преступлением в сектор Газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, послы Испании и Словении были приглашены в МИД Израиля 21 мая.

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В свою очередь аудиенция бельгийскому послу назначена на 22 мая.

Ранее МИД Израиля заявил, что страна не принимает решение ООН об отправке экспертов по военным преступлением в сектор Газа.

18 мая стало известно, что комиссия по правам человека ООН приняла решение отправить экспертов по военным преступлениям для расследования гибели палестинцев в секторе Газа.