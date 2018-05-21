Источник рассказал о претендентах на должность главы Амурской области

Новым главой Амурской области может стать один из заместителей вице-премьера, полпреда в ДФО Юрия Трутнева. Об этом сообщили два источника «Газеты.Ru», близких к Кремлю.

Один из источников уточнил, что речь идет о Владимире Солодове. Однако еще один осведомленный источник, близкий к Кремлю, утверждает, что может быть и другой вариант при котором место главы Амурской области достанется депутату Госдумы от ЛДПР Ивану Абрамову.

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По словам собеседника «Газеты.Ru», у Абрамова высокие шансы просто победить на выборах главы региона в сентябре даже при наличии кандидата от власти.

«Поэтому либо он станет губернатором в сентябре, либо назначить его сейчас», — сказал источник.

Место губернатора Амурской области сейчас вакантно, так как экс-губернатор региона Александр Козлов назначен министром по развитию Дальнего востока.

Место губернатора Тюменской области, по информации «Газеты.Ru», скорее всего достанется мэру Тюмени Александр Моору, так как предыдущий губернатор региона Владимир Якушев также перешел в правительство на должность министра строительства.