Мэр Кишинева будет выбран во втором туре

Мэр Кишинева будет избран во втором туре местных выборов, так как в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, сообщает РИА «Новости».

По предварительным итогам голосования, у представителя партии социалистов Иона Чебана 41,33% голосов, а у его оппонента, лидера партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе — 31,83%.

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По законодательству, второй тур должен пройти спустя две недели после голосования, то есть 3 июня.

По данным ЦИК, явка в Кишиневе составила 35,75%, в выборах приняли участие 267 895 человек.

Ранее сообщалось, что на пост мэра Кишинева выдвинулись 11 кандидатов, однако по данным социологических опросов основными конкурентами являются бывший советник президента Молдавии Ион Чебан и независимый кандидат Сильвия Раду, исполнявшая обязанности мэра.