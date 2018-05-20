В Молдавии начались досрочные выборы в местные органы власти

В Молдавии стартовали досрочные выборы в местные органы власти, передает РИА «Новости».

На всей территории страны избирательные участки открылись в 7 часов утра (время совпадает с мск).

По законам Молдавии, порог явки на местных выборах составляет 25%. Для победы в первом туре кандидату на пост мэра необходимо набрать не менее 50% голосов избирателей.

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На пост мэра Кишинева выдвинулись 11 кандидатов, однако по данным социологических опросов основными конкурентами являются бывший советник президента Молдавии Ион Чебан и независимый кандидат Сильвия Раду, исполнявшая обязанности мэра.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил о вероятном закрытии офиса НАТО в Кишиневе.