Бывшая секретарша Берлускони оставила ему наследство в €3 млн

Экс-секретарша бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони оставила ему наследство в €3 млн, сообщает газета La Stampa.

Адвокат Андреа Феррари заявила, что 88-летняя женщина пришла в их офис некоторое время назад. Отмечается, что у женщины не было родственников и детей, которые могли бы претендовать на наследство. Она пожелала оставить свое имущество в наследство Берлускони в благодарность за годы совместной работы.

Ранее сообщалось, что Эштон Кутчер и Мила Кунис не планируют оставлять своим детям деньги в наследство. Денежные средства актеры планируют передать благотворительным фондам.