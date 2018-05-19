Немецкие СМИ назвали Путина хозяином международной политической арены

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Журналист немецкого издания Bild Юлиан Рёпке проанализировал встречу, которая состоялась накануне между российским президентом Владимиром Путиным и немецким канцлером Ангелой Меркель.

По его мнению, канцлер специально не поехала в Москву, так как стремилась свести к минимуму шумиху, связанную с ее визитом.

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«Другое дело ее российский коллега. Путин ясно дал понять Меркель, кто в доме хозяин — не только в летний резиденции президента, но и на международной политической арене», — пишет Рёпке.

Автор статьи также обратил внимание на то, что Меркель пожала руку, которая накануне приветствовала сирийского лидера Башара Асада, который якобы является виновником происходящих на сирийской территории жестокостей. В статье упоминается открытие Крымского моста и ситуация на Украине, которые не помешали немецкому канцлеру нанести государственный визит в Россию.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Меркель отметил расхождения во взглядах между двумя лидерами.