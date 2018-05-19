Трамп прокомментировал встречу с генсеком ООН

Президент США Дональд Трамп в твиттере рассказал о встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

«Встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, который много работает над тем, чтобы «сделать ООН вновь великой». Когда ООН делает больше для разрешения конфликтов по всему миру, это означает, что США нужно делать меньше и что мы экономим деньги», — написал Трамп.

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Ранее сообщалось, что Трамп и Гутерреш обсудили «вопросы, представляющие взаимный интерес».

Как отмечалось, стороны условились «работать вместе в предстоящие месяцы для разрешение вышеперечисленных и других общих угроз и вызовов».