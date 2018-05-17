Белый дом: Трамп готов к встрече с Ким Чен Ыном

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп подготовлен к встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент подготовлен и будет готов к встрече. На данный момент мы продолжаем подготовку», — сказала Сандерс.

По ее словам, если КНДР по прежнему хотят встречи, «США будут там».

Ранее сообщалось, что Северная Корея может отменить встречу лидера страны Ким Чен Ына и Трампа, если Соединенные Штаты продолжат политику давления.

16 мая Трамп заявил, что не получал официального уведомления об отмене его встречи Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.