Макрон: Франция не будет в союзе с Ираном против США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не будет в союзе с Тегераном против Вашингтона. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не будем становиться союзником Ирана против США <…> Это абсолютная ошибка. Мы говорим со всеми», — сказал Макрон.

По его словам, Франция намерена построить «доверительный диалог в регионе».

Ранее Макрон заявил, что французская сторона не будет вести санкционную войну с США из-за Ирана.

Он также отметил, что Франция не станет вводить санкции или контрсакции против американских компаний, поскольку «это не имеет никакого смысла».

Также сообщалось, что ЕС применит блокирующий закон против экстерриториальных последствий санкций.