Американист: Трампу нужны некоторые компенсации

Кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев считает, что новый пакет ограничительных мер США относительно нарушений ДРСМД будет касаться российских оборонных предприятий, передает НСН.

«Трампу нужны некоторые компенсации, поскольку внутри страны он подвергается очень серьезному давлению. Вот собственно найден повод.

Удивительно, кстати говоря, что этим поводом не стало открытие Крымского моста, поскольку, на мой взгляд, это гораздо более очевидно», — сказал американист.