Нетаньяху посоветовал палестинцам отказаться от фантазии о разрушении Израиля

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал палестинцев отказаться от «фантазии об уничтожения Израиля». Об этом он заявил изданию Vice.

Отмечается, что такое заявление премьер Израиля сделал в связи со столкновениями на границе с сектором Газа.

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«Пора сказать палестинцам: забросьте фантазии об уничтожении Израиля. Оставьте фантазию о том, что Израиль исчезнет. Этого не произойдет», — подчеркнул Нетаньяху.

Ранее в палестинском министерстве здравоохранения заявили, что число погибших 15 мая во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа увеличилось до 59 человек.