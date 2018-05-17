Посольство России возмутилось предложением о взрыве Крымского моста

В посольстве России в США заявили, что предложение автора Washington Examiner о взрыве Крымского моста является выражением желаний некоторой части вашингтонского истеблишмента, передает РИА «Новости» заявление посольства.

Ранее сообщалось, что автор американского консервативного политического еженедельника Washington Examiner Том Роган призвал Украину разбомбить Крымский мост.

Реклама

«Свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей. Рассматриваем данный материал как отражение истинных намерений определенной части вашингтонского истеблишмента, продолжающей линию на разжигание ненависти и вражды между Украиной и Россией», — говорится в заявлении посольства.

В посольстве посчитали, что данный материал не «вписывается» ни в какие нормы журналистской этики. Также составители заявления призвали редакцию Washington Examiner к объяснению мотивов публикации данного текста и напомнили, что в России есть уголовная статья за призывы к терроризму.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обвинила Washington Examiner в подстрекательстве к терроризму.