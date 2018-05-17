Эрдоган заявил о крахе ООН

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ООН исчерпала свои возможности по решению мировых проблем, передает слова турецкого лидера агентство Anadolu.

«ООН исчерпана, истощена, эта организация рухнула», — сказал Эрдоган во время выступления в президентском дворце на ифтаре, вечерней трапезе во время священного для мусульман поста Рамадан.

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Также турецкий лидер в очередной раз осудил военные действия Израиля в секторе Газа: израильская армия применяет оружие против палестинских демонстрантов, которые возмущены открытием посольства США в Иерусалиме.

Ранее Эрдоган, иранский лидер Хасаном Роухани и канцлер Германии Ангеля Меркель обсудили ситуацию в секторе Газа.