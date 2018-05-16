Источник: политик Юрий Котлер найден мертвым в Москве

Российский политик Юрий Котлер найден мертвым в доме на Большой Никитской в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Как отмечает телеканал, Юрий Котлер три дня не выходил на связь. По словам источника, Котлер был найден мертвым в доме на Большой Никитской с огнестрельным ранением головы.

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По данным РИА «Новости», рядом с телом политика было найдено ружье.

Обстоятельства гибели Котлера пока неизвестны.

Юрий Котлер был членом экспертного совета партии «Единая России». В 2007-2008 годах он также руководил проектом «Единой России» под названием «Кадровый резерв — профессиональная команда страны».