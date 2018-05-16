МИД Люксембурга вызвал посла Израиля

Министерство иностранных дел Люксембурга вызвало посла Израиля в связи с «недопустимыми актами насилия» в секторе Газа. Об этом сообщает на сайте ведомства.

«После неприемлемого насилия, недавно совершенного в секторе Газа, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн принял решение вызвать посла Израиля в МИД», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что Люксембург решительно осуждает непропорциональное применение силы против гражданских лиц и призывает к проведению независимого международного расследования.

Ранее МИД Турции предложил генконсулу Израиля в Стамбуле «на время» вернуться в свою страну.