Соратник Саакашвили отчитался о собранных подписях за импичмент Порошенко

Юрий Деревянко, депутат Рады от партии «Рух новых сил», основанной экс-главой Одесской области Михаилом Саакашвили, отчитался о сборе подписей за импичмент президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам Деревянко, к 16 мая удалось собрать 37 подписей народных депутатов Верховной рады. Депутат подчеркнул, что Рада «обязана» инициировать вопрос об устранении Порошенко с поста в порядке импичмента, так как в СМИ за последние 2 года было «огромное количество фактов, требующих расследования».

Реклама

«Собрав 226 подписей, мы сможем перейти к следующему шагу – обсуждению на пленарном заседании и принятию решения об инициировании вопроса об отстранении президента с поста в порядке импичмента без внесения его в повестку дня», — сказал Деревянко.

В ноябре сообщалось, что партия Саакашвили начнет сбор подписей за недоверие Порошенко.