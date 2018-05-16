Турция призвала генконсула Израиля в Стамбуле «на время» покинуть страну
МИД Турции предложил генконсулу Израиля в Стамбуле «на время» вернуться в свою страну. Об этом сообщает Anadolu.
По словам источников агентства, турецкий МИД вызвал дипломата и посоветовал ему вернуться в Израиль после событий в секторе Газа.
В свою очередь, МИД Израиля также вызвал турецкого генконсула в Иерусалиме и попросил его вернуться в Анкару.
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Накануне МИД Турции вызвал к себе посла Израиля и предложил ему покинуть территорию страны.
В ходе столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа, по последним данным, погибли 62 человека, передает турецкое агентство.