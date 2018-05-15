Таратута: о столкновениях после открытия посольства предупреждали все

Американист, журналист-международник Михаил Таратута назвал произошедшие столкновения после открытия посольства Таратута ожидаемой реакцией, о которой «предупреждали абсолютно все», передает НСН.

Соединенные Штаты заблокировали принятие заявления Совбеза ООН о необходимости независимого расследования гибели палестинцев в секторе Газа.

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«Это очевидно, что действия США вызвали такую реакцию. Все знали, что именно так и будет, что палестинцы будут возмущаться.

Это замороженный конфликт, который, наверное, не надо было трогать», - сказал эксперт.