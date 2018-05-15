Посол раскрыл причину отказа в британской визе Виктории Скрипаль

Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что отказ властей Великобритании в выдаче визы Виктории Скрипаль, племяннице отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передает РИА «Новости».

«У нас возможности повлиять на ситуацию с выдачей визы Виктории Скрипаль нет… Сейчас спецслужбы Британии взяли курс на то, чтобы оградить Юлию Скрипаль от всех контактов с кем-либо. Мы не имеем возможности ни услышать ее голос, ни поговорить по телефону, ни встретиться. Она, по существу, как и ее отец, полностью изолирована. Конечно, если она будет встречаться со своей сестрой, эта стройная линия изоляции просто рассыплется на глазах. Отсюда и нежелание выдавать визу под надуманным предлогом, это тоже факт жизни, часть большой политики, которую сегодня проводит британское правительство в отношении Скрипалей», — сказал Яковенко.

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Об этом он заявил по итогам встречи с группой парламентариев Великобритании.

Ранее сообщалось, что племяннице Скрипаля во второй раз отказали в британской визе.