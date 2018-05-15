Оппозиция Сирии прибыла на переговоры в Астану

Руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков заявил, что представители сирийской вооруженной оппозиции прибыли на переговоры в Астану. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Представители сирийской вооруженной оппозиции прибыли в Астану ранним утром, всего 24 человека, возглавляет делегацию Ахмад Тома», — сказал Жайнаков.

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По его словам, пленарное заседание «Астаны-9» по Сирии намечено на 15.00 (12.00 мск).

Ранее СМИ сообщили, что США могут принять участие в переговорах по Сирии в Астане.

Очередной раунд переговоров пройдет 14-15 мая. На очередной встрече будут присутствовать делегации стран-гарантов — России, Турции и Ирана, а также представители правительства САР и оппозиции. Также на встрече будет присутствовать делегация ООН.