Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством» на фоне столкновений между палестинцами и израильскими военными с десятками погибших. Об этом сообщает Anadolu.

«Израиль — террористическое государство... То, что делает Израиль, — это геноцид», — сказал Эрдоган.

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Он осудил убийства палестинцев, назвав это гуманитарной трагедией. Турецкий президент добавил, что Анкара продолжит поддерживать Палестину.

Столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа проходят на фоне открытия посольства США в Иерусалиме.

По последним данным, погибли 52 палестинца.