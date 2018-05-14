Порошенко предложил странам ЕС помочь возродить Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко предложил странам Евросоюза разработать программы помощи для городов Донбасса. С таким предложением он выступил в ходе встречи с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, передает пресс-служба украинского президента.

«Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимые первоочередные шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, в частности инициативу по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе», — говорится в сообщении.

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При этом Порошенко и Церетели подчеркнули важность сохранения санкций против России.

Украинский президент также выступил с предложением о помощи Донбассу.

«Были обсуждены пути помощи внутренне перемещенным лицам и возрождения украинского Донбасса. В этой связи глава государства предложил инициативу, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры», — отмечает пресс-служба.

Ранее Порошенко обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммнуэлем Макроном ввод миротворцев в Донбасс.