ЕС расширил санкции против россиян из-за выборов в Крыму

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Евросоюз (ЕС) добавил пять физических лиц в список, на которых распространяются ограничительные меры, из-за организации выборов президента России в Крыму. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Решение вступает в силу после официальной публикации.

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Совет внес пять человек в список тех, на кого накладываются ограничения, из-за действий «подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» в связи с их участием в организации выборов президента России 18 марта 2018 года.

Меры включают запрет на въезд и замораживание активов.

«Пять человек занимают ответственные должности в избирательных комиссиях Крыма или Севастополя», — уточнили в Совете ЕС.

Общее число лиц в санкционном списке ЕС увеличилось до 155.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.