ЕС расширил санкции против россиян из-за выборов в Крыму
Евросоюз (ЕС) добавил пять физических лиц в список, на которых распространяются ограничительные меры, из-за организации выборов президента России в Крыму. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.
Решение вступает в силу после официальной публикации.
Совет внес пять человек в список тех, на кого накладываются ограничения, из-за действий «подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» в связи с их участием в организации выборов президента России 18 марта 2018 года.
Меры включают запрет на въезд и замораживание активов.
«Пять человек занимают ответственные должности в избирательных комиссиях Крыма или Севастополя», — уточнили в Совете ЕС.
Общее число лиц в санкционном списке ЕС увеличилось до 155.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.