Песков ответил на вопрос о возможном уходе Суркова и Брычевой из АП
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации о том, что помощник президента Владислав Сурков и руководитель государственно-правового управления президента Лариса Брычева могут покинуть свои должности, передает РИА «Новости».
«Мы никогда не предвосхищаем каких-то кадровых решений, и сообщаем о подписанных указах по мере их поступления. Кадровые решения мы никогда не анонсируем», — сказал Песков, предложив журналистам сами ответить на просьбу подтвердить или опровергнуть соответствующую информацию.
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Говоря о возможном уходе Брычевой, Песков подчеркнул, что Кремль не анонсирует кадровых решений.
Ранее источник сообщил о возможном скором уходе Бастрыкина с поста главы СК.