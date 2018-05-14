Песков ответил на вопрос о возможном уходе Суркова и Брычевой из АП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации о том, что помощник президента Владислав Сурков и руководитель государственно-правового управления президента Лариса Брычева могут покинуть свои должности, передает РИА «Новости».

«Мы никогда не предвосхищаем каких-то кадровых решений, и сообщаем о подписанных указах по мере их поступления. Кадровые решения мы никогда не анонсируем», — сказал Песков, предложив журналистам сами ответить на просьбу подтвердить или опровергнуть соответствующую информацию.

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Говоря о возможном уходе Брычевой, Песков подчеркнул, что Кремль не анонсирует кадровых решений.

Ранее источник сообщил о возможном скором уходе Бастрыкина с поста главы СК.