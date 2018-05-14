Россия надеется на участие США в астанинских переговорах по Сирии

Специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Россия надеется на участие США в очередном раунде астанинских переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков заявил, что США воздержались от направления делегации для участия в астанинских переговорах по Сирии.

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«Я такого, честно признаться, пока не видел (отказ США от участия в переговорах). Мы надеемся, что здравый смысл существует, и они примут участие в нашем заседании, потому что, если они такое решение приняли, то это достаточно печально, свидетельствует о том, что они какой-то свой пытаются избрать путь», — сказал Лаврентьев.

Очередной раунд переговоров пройдет 14-15 мая. МИД Казахстана ранее сообщал, что все участники процесса переговоров подтвердили свой приезд. На очередной встрече будут присутствовать делегации стран-гарантов — России, Турции и Ирана, а также представители правительства САР и оппозиции. Также на встрече будет присутствовать делегация ООН.