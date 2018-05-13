Посол ФРГ: Россия и Германия ищут пути для развития взаимоотношений

Власти России и Германии ищут самые разные пути для развития взаимоотношений между странами, передает РИА «Новости» заявление посла ФРГ в России Рюдигера фон Фрича.

«Мы всячески пытаемся искать самые разные пути для развития взаимоотношений между нашими странами на уровне правительств России и Германии. Для этого предпринимается ряд действий, в том числе на уровне городов, муниципалитетов, регионов», — сказал посол.

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Он отметил, что к мерам властей по развитию взаимоотношений добавляются имеющиеся связи в различных областях жизни.

«Это, конечно же, тесные связи в области науки, очень тесные контакты в области экономики и очень живой обмен в культурной области. Но безусловно, для того, чтобы это развивать, нужна готовность с обеих сторон что-то предпринимать для этого», — отметил посол.

Ранее заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) Германии Вольфганг Кубикки заявил о необходимости пересмотреть санкции против России, его коллеги с ним не согласны.