Источник: коалиция премьера Ирака лидирует по итогам парламентских выборов

Избирательный блок «Коалиция Наср», возглавляемый премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади, лидирует по итогам прошедших в стране парламентских выборов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в штабе.

«Мы лидируем на уровне Ирака. Большинство голосов мы получили в Мосуле, Багдаде и ряде других провинций», — сказал он.

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По предварительной информации, «Коалиция Наср» займет в новом парламенте 65 из 329 депутатских мест.

Также сообщается, что второе место на выборах заняла коалицию «Саирун», которой достанется 51 кресло в парламенте.

Ожидается, что официальные итоги голосования будут объявлены в воскресенье вечером либо в понедельник.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США надеются на инклюзивный формат нового правительства Ирака.