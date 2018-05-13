Нетаньяху призвал все страны перенести посольства в Иерусалим

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал все страны последовать примеру США и перенести свои посольства в Иерусалим для достижения мира в регионе, передает РИА «Новости».

Об этом он заявил, выступая на приеме в честь открытия американской дипмиссии.

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«Я призываю все страны присоединиться к США и перенести свои посольства в Иерусалим. Перенесите их в Иерусалиме, потому что это правильно. Перенесите свои посольства в Иерусалим, потому что это способствует достижению мира», — сказал Нетаньяху.

Примеру США согласились последовать Гватемала и Парагвай, чьи посольства откроются в течение мая. Нетаньяху в своем выступлении намекнул на то, что посольств в Иерусалиме может вскоре прибавиться.

«Другие страны находятся в процессе, делая то же самое. Но это государственная тайна, а мы не раскрываем своих государственных тайн, иногда, правда, раскрываем тайны других государств. Мы дадим вам знать, когда придет время», — добавил он.

Ранее власти Израиля заявляли, что помогут первым десяти странам, которые перенесут посольства в Иерусалим.