МИД России осудил вакханалию в ходе празднования Дня Победы на Украине

МИД России раскритиковал заявления и действия украинских властей в ходе празднования Дня Победы на Украине. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что историческое наследие Великой Отечественной войны является «костью в горле» для нынешних политических деятелей Украины.

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«Информационный фон официального Киева задавался президентом Украины Петром Порошенко и председателем Верховной рады Андреем Парубием. Их оскорбительные выпады в адрес российского руководства напоминали речи героев известной чеховской лечебной палаты», — подчеркнули в МИДе.

Министерство обратило внимание на ряд инцидентов, сопровождавших празднование 9 мая. Так, в этот день было совершено нападение на главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева. Кроме того, 9 мая националисты попытались поджечь местный телеканал «Интер» за трансляцию в эфире концерта в честь Дня Победы.

«Подобная вакханалия имела целью максимально принизить значение праздника Победы, запугать украинское общество, отбить у него желание принимать участие в массовых памятных акциях», — добавили в ведомстве.

Несмотря на это, тысячи украинцев по всей стране приняли участие в памятных мероприятиях, заключили в МИДе.

Ранее «Газета.Ru» также рассказывала, как прошло 9 мая на Украине.