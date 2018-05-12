На Украине объяснили, почему Крым не может быть украинским

Главный редактор одесского онлайн-издания «Таймер» Юрий Ткачев заявил, что Украина не может претендовать на Крым, так как у нее нет возможностей содержать полуостров, передает РИА «Новости».

По словам журналиста, Россия за пять лет (2015-2020) потратит на развитие инфраструктуры полуострова около $25 млрд. На Украине же в 2013 году на Крым выделили всего $9 млн.

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«Когда политические украинцы утверждают, что Крым их, спросите: а у них деньги-то на Крым есть?» — заявил Ткачев.

Он также предположил, что Украине не хватило бы денег, чтобы «привести в порядок» собственную инфраструктуру. Для этого, как считает журналист, потребовалось бы вкладывать в нее по $10 млрд в течение десяти лет.

Ранее на Украине призвали стянуть войска на границу с Крымом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.