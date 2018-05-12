Источник: участие США в астанинских переговорах по Сирии не подтверждено

Участие США как наблюдателя в очередном раунде астанинских переговоров по урегулированию ситуации в Сирии еще не подтверждено, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«К этому моменту их участие не было подтверждено», — сказал источник.

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Очередной раунд переговоров пройдет 14-15 мая. МИД Казахстана ранее сообщал, что все участники процесса переговоров подтвердили свой приезд. На очередной встрече будут присутствовать делегации стран-гарантов — России, Турции и Ирана, а также представители правительства САР и оппозиции. Также на встрече будет присутствовать делегация ООН.

Ранее сообщалось, что конгресс США призвал возобновить финансирование «Белых касок».