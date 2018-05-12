В Киеве прокомментировали сообщения об угрозах российскому дипломату

Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца опровергла сообщения о том, что ветераны боевых действий в Донбассе угрожали российскому дипломату в ООН. Об этом она написала в твиттере.

«Яркий пример распространения фейков чиновниками из России», — написала Беца.

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Она также назвала сообщения об угрозах «инсинуацией».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как украинские ветераны боевых действий в Донбассе угрожали российскому дипломату во время встречи Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной пропаганде и фейковым новостям. Она заявила, что по завершении мероприятия люди в камуфляже подошли к сотруднику МИДа и начали угрожать ему физической расправой.