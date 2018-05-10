Цивилев объявил об участии в выборах губернатора Кемеровской области

Временно исполняющий обязанности главы Кемеровской области Сергей Цивилев будет участвовать в выборах губернатора Кемеровской области 9 сентября, передает РИА «Новости».

«Я принял решение идти на выборы от партии «Единая Россия», — заявил Цивилев в Новокузнецке во время встречи с представителями первичных организаций партии «Единая Россия» со всех городских округов и районов Кузбасса.

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Ранее сообщалось, что Цивилев уволил четырех заместителей.

Отмечалось, что речь идет об исполняющем обязанности губернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Алексее Кожевине, заместителе губернатора по вопросам здравоохранения Валерии Цое, курировавшей агропромышленный комплекс Елене Жидковой, а также о Дмитрие Кудряшове, который занимался вопросами жилищно-коммунального и дорожного сектора.