Российское посольство призвало Киев расследовать нападение на главу Россотрудничества

Посольство России на Украине осудило нападение на руководителя Россотрудничества Константина Воробьева и выразило надежду, что виновные будут наказаны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипмиссию.

«Решительно осуждаем эту циничную акцию взявших на себя за нее ответственность членов одной из экстремистских группировок. Призываем власти провести оперативные следственные действия, привлечь виновных к ответственности и принять все необходимые меры для пресечения бесчинств», — заявили в посольстве.

Ранее сообщалось, что националисты напали на главу представительства Россотрудничества в Киеве. Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал нападение «моральным уродством».