CNN назвал место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын могут встретиться в Сингапуре, передает телеканал CNN со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

По данным телеканала, сотрудников администрации президента проинструктировали разрабатывать план встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. Отмечается, что окончательное решение о месте встречи должен принять Трамп.

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Ранее Трамп заявил, что объявит место встречи с Ким Чен Ыном через три дня.

«Мы объявим об этом [месте встречи] в течение трех дней», — сказал Трамп.

В данный момент известно, что лидеры стран не будут встречаться в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Также госсекретарь США Майк Помпео заявил, что саммит США и Северной Кореи продлится один день.