В Совфеде прокомментировали нападение на главу Россотрудничества в Киеве

Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал «моральным уродством» нападение на главу Россотрудничества в Киеве, передает РИА «Новости».

«Это могли сделать только моральные уроды. И все там, кто сейчас промолчат и сделают вид, что у каждого есть право на самовыражение, будут тем самым становиться такими же. Моральными уродами», — заявил Косачев.

Ранее сообщалось, что националисты напали на главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева. По его словам, когда он вышел из подъезда, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, на него напали несколько человек, обливших Воробьева нечистотами и зеленкой.