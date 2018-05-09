Волкер выразил уверенность в возвращении Крыма Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия может вернуть Крым Украине так же, как вернула независимость трем балтийским государствам. Об этом сообщает «Укринформ».

«Они (российские власти. — «Газета.Ru») будут говорить одни вещи [о Крыме], мы – другие, но увидим, что произойдет в перспективе. Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось», — сказал Волкер.

Реклама

При этом он назвал «проблему Крыма» достаточно сложной.

Волкер заверил, что давление санкций на Россию будет продолжаться, пока она не вернет Крымский полуостров Украине.

Ранее спецпредставитель США призвал наказывать санкциями за посещение Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.