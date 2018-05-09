Спецкомитет конгресса США назвал сроки окончания расследования по «российскому делу»

Специальный комитет конгресса США по разведке планирует завершить расследование о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США в августе нынешнего года. Об этом пишет газета The Hill.

«Скорее всего в августе у наших сотрудников будет возможность завершить расследование и, пока нас не будет (подразумевается отпуск на летние каникулы. — «Газета.Ru»), сотрудники смогут интенсивно поработать, а мы не будем им мешать», — сказал Ричард Берр, когда его спросили о сроках завершения расследования по «российскому делу».

Реклама

Он отметил, что в финальной части работы специалисты комитета ответят, были ли у президента США Дональда Трампа какие-либо контакты с Россией во время избирательной компании.

Ранее адвокат Майкл Авенатти, который представляет интересы порноактрисы Сторми Дэниэлс в судебной тяжбе с Трампом, написал в твиттере, что личный адвокат главы Соединенных Штатов Майкл Коэн получил $500 тыс. от российских олигархов после победы Трампа на выборах в 2016 году. Коэн является одним из фигурантов «российского дела».