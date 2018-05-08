Эксперт: европейские страны потеряли привилегию быть суверенными государствами

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин считает, что европейские страны потеряли привилегию быть суверенными государствами в ходе фактического превращения Евросоюза в Соединенные штаты Европы, передает НСН.

«Генеральный вектор развития данного интеграционного объединения – это постепенный демонтаж суверенитета европейских государств, демонтаж самого института национального государства и построение такого над-национального конструкта, где основные решения будут переданы уже обезличенным европейским бюрократам по финансам, вопросам экономического планирования и безопасности.

Создается уже не на словах и не только на бумаге единая европейская армия. Не за горами возможно создание каких-то единых полицейских сил европейских», — сказал политолог.