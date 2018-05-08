СМИ рассказали о тайном визите Ким Чен Ына в Китай

Высокопоставленный северокорейский чиновник 7 мая побывал в китайском городе Далянь. Об этом сообщают агентства Yonhap и Kyodo.

По данным источников, этим чиновником мог быть лидер КНДР Ким Чен Ын, который мог встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, а также принять участие в запуске первого авианосца Китая.

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Как отмечается, во время визита в городе были усилены меры безопасности, а в аэропорту прекратились регулярные рейсы. Официального подтверждения визит не было.

В марте Ким Чен Ын уже посетил Китай вместе с супругой, чтобы лично поздравить главу КНР Си Цзиньпина с переизбранием и обсудить ситуацию на Корейском полуострове.