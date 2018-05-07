Правящая партия Армении согласилась избрать Пашиняна премьером

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) изберет лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром страны, передает РИА «Новости» слова вице-спикера парламента и члена исполнительного органа РПА Эдуарда Шармазанова.

«Мы поможем необходимыми голосами избранию кандидата, выдвинутого третью состава парламента, в данном случае Пашиняна. Решением партии и фракции наши депутаты проголосуют за него», — сказал Шармазанов.

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Политик не стал уточнять, какое количество партийцев проголосует за оппозиционера.

Ранее РПА заявила о готовности уйти в оппозицию, если Пашинян будет избран премьером. Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян, подчеркнул, что нет гарантии того, где будет политическая сила после выборов нового премьера.