В КПРФ не поддержат кандидатуру Медведева на пост премьера

КПРФ не собирается поддерживать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России, передает РИА «Новости» слова зампреда фракции Николая Коломейцева.

Ранее коммунисты негативно отзывались о докладе Медведева по итогам шести лет работы правительства.

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«Пока можно говорить только об оценке той работы, которая проведена правительством прошлого состава… Оценки весьма негативные», — сказал первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников.

Коломейцев ответил отрицательно на вопрос о поддержке фракции кандидатуры Медведева.

«Нет, мы за две недели решение не меняем», — подчеркнул он.

Ранее Володин подтвердил, что заседание по вопросу рассмотрения кандидатуры премьер-министра пройдет 8 мая в 15.00.