Посол Франции: о требовании ухода Асада больше речь не идет

Французская сторона больше не намеревается настаивать на отстранении от власти в Сирии президента страны Башара Асада при урегулировании ситуации, заявила посол Франции в России Сильви Берманн, пишет «Коммерсантъ».

«Мы не будем решать за сирийский народ, но о требовании безусловного ухода Башара Асада больше речь не идет. Идея, которая была сформулирована на сочинском Конгрессе сирийского национального диалога и одобрена специальным представителем ООН по Сирии, предполагала формирование конституционного комитета, который займется разработкой новой конституции. Но мне кажется, сирийский режим пока этим не занимается», — сказала Берманн.

Она также указала на то, что российская и французская стороны сходятся в своем видении ключевых приоритетов по урегулированию ситуации в Сирии. По ее словам, таковыми приоритетами являются обеспечение гуманитарной помощи и поиск политического решения, которое бы включало все стороны сирийского конфликта, а также неиспользование химоружия и борьба с терроризмом.