В Ливане начались первые парламентские выборы за 9 лет

В ближневосточном государстве открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах, передает Reuters.

Отмечается, что выборы неоднократно откладывались из-за внутриполитической ситуации и войны в соседней Сирии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Ливана Саад Харири снял запрет цензоров на фильм «Секретное досье» Спилберга Спилберга. Дистрибьютор Italia Film назвал произошедшее «большой победой». В компании понадеялись выпустить ленту в прокат 17 января нынешнего года, как планировалось изначально. Ливанский комитет по цензуре рекомендовал запретить «Секретное досье», в частности, потому, что некоторые сцены из другого фильма Спилберга — «Список Шиндлера» — снимались в Иерусалиме.