Politico: Трамп хочет сменить власть в Иране

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что глава Соединенных Штатов хочет «сменить режим» в Иране. Об этом пишет Politico.

Об этом он сказал на съезде организации, выступающей за продвижение демократии в Иране.

По словам Джулиани, смена власти в Иране является «единственным путем к миру на Ближнем Востоке».

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Он также подчеркнул, что это важнее, «чем разрешение палестино-израильского конфликта».

Ранее Трамп заявил, что выход США из ядерной сделки с Ираном станет сигналом для КНДР.

По его словам, он примет решение к 12 мая, когда будет нужно снова продлевать режим снятия санкционных ограничений с иранской стороны.