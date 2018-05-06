Politico: Трамп хочет сменить власть в Иране
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что глава Соединенных Штатов хочет «сменить режим» в Иране. Об этом пишет Politico.
Об этом он сказал на съезде организации, выступающей за продвижение демократии в Иране.
По словам Джулиани, смена власти в Иране является «единственным путем к миру на Ближнем Востоке».
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Он также подчеркнул, что это важнее, «чем разрешение палестино-израильского конфликта».
Ранее Трамп заявил, что выход США из ядерной сделки с Ираном станет сигналом для КНДР.
По его словам, он примет решение к 12 мая, когда будет нужно снова продлевать режим снятия санкционных ограничений с иранской стороны.