В Париже более 100 тысяч человек участвуют в акции против Макрона

В Париже проходит шествие против президента Франции Эммануэля Макрона, приуроченное к первой годовщине его избрания, передает The Local.

Около 2 тыс. полицейских и жандармов обеспечивают порядок на улицах города в этот день.

Акция была организована левым политическим движением «Неподчинившаяся Франция». По оценкам организаторов, в шествии принимают участие более 100 тысяч человек.

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Меньшие по количеству людей митинги проходили также в Тулузе и Бордо.

Ранее правоохранительные органы сообщили, что 1 мая на демонстрации анархистов в Париже около 1200 человек начали столкновения с полицией, 102 участника протестов поместили под стражу.