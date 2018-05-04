Украина направила России ноту протеста из-за задержания судна у берегов Крыма

МИД Украины направил России ноту протеста из-за задержания украинского рыболовецкого судна у берегов Крыма. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Украина заявляет категорический протест против незаконного задержания Российской Федерацией украинского рыболовного судна ЯМК-0041 и его экипажа вблизи Крымского побережья», — говорится в сообщении.

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Украинская сторона также потребовала безотлагательно освободить судно и его экипаж.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал задержание украинского судна у берегов полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.