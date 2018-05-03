На Украине переименуют две области

На Украине намерены переименовать две области. Об этом рассказал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью «Обозревателю».

«Переименовано около тысячи, осталось еще 9 населенных пунктов, которые мы выявили. Это очевидные названия, которые подлежат переименованию. Кроме того, на очереди переименование двух областей. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию. Насколько нам известно, уже собрано необходимое количество депутатских подписей для того чтобы запустить этот процесс», — сказал он.

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Ранее Верховная рада приняла президентский закон о переименовании Высокомобильных десантных войск (ВДВ) в десантно-штурмовые войска Вооруженный сил Украины.

Согласно пояснительной записке, такая инициатива возникла потому, что аббревиатура названия Высокомобильных десантных войск (ВДВ) совпадает с названием российских Воздушно-десантных войск, и такое совпадение «вызывает негативное отношение».